俄官員擬探阿拉斯加美軍基地蘇聯軍人墓 未獲許可

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（中央社莫斯科11日綜合外電報導）俄羅斯官方新聞社塔斯社（TASS）今天報導，美國官員禁止俄羅斯外交官赴阿拉斯加一處軍事基地公墓的蘇聯軍人墳墓致意。

路透社報導，俄羅斯駐華盛頓大使館10日晚在Telegram訊息應用程式上貼文說，一些俄羅斯外交官9日和10日訪問阿拉斯加州大城安克拉治（Anchorage）。

塔斯社引述俄羅斯外交官舒莫娃（Nadezhda Shumova）的說法報導：「很不幸，美國地方當局沒有解釋就不允許大使館外交官前往李查遜堡國家公墓（Fort Richardson National Cemetery），在1942到1945年在阿拉斯加遇難的蘇聯飛行員和水兵的墳前致敬。」

「曾試圖透過美國國務院取得許可進入國家公墓，但沒有成功，（俄羅斯）大使館在這方面的外交照會被忽視。」

路透社透過電子郵件查詢此事，但因不是辦公時間，美國國務院沒有立即回覆。

根據國家公墓網站，進入李查遜堡美軍基地的公墓要獲得許可。

俄羅斯大使館推文表示，俄羅斯外交官過去曾訪問過這處公墓。

塔斯社說，蘇聯時代有9名飛行員和另外2名軍人被葬在這處公墓。他們是在依二次世界大戰租借法案（Lend-Lease Program）駕駛飛機從美國到蘇聯時喪生。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1111211