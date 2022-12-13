鹿特丹快被古柯鹼淹沒 海關查緝毒品如大海撈針

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社鹿特丹13日綜合外電報導）鹿特丹港是歐洲最大港口，有巨型起重機裝卸數以百萬計貨櫃，但這座荷蘭城市也處理另一種史上最大量、但較不受歡迎的貨物－古柯鹼。官員說，在貨櫃中查緝毒品宛如大海撈針。

海關官員史林加（Ger Scheringa）率領一組武裝海關人員執行查緝任務。他指出，鹿特丹港2021年攔截到創紀錄的近70噸古柯鹼，較前一年高出74%。

鹿特丹與鄰國比利時城市安特衛普（Antwerp）是杜拜一個「超級集團」輸入古柯鹼的兩大入口。歐洲有1/3的古柯鹼由這個集團供應，歐洲刑警組織（Europol）上月宣稱破獲該集團。

古柯鹼通常藏在貨櫃裡，有時也會藏在水線下的船殼上，之後再由潛水員取走。

史林加告訴法新社，古柯鹼查獲量攀升如此多，背後原因很複雜。他稱，歐洲「似乎有很多買家」，「有需求就有供應」。

史林加說，鹿特丹已採取重大步驟防止古柯鹼流入歐洲，尤其是透過加強海關查驗等手段。

史林加不認為鹿特丹起獲的古柯鹼紀錄將在2022年被打破，儘管他坦承只要有人吸食古柯鹼，就會有供應，他稱「不知道這個問題是否真的有解決辦法」。

鹿特丹市長阿布塔勒（Ahmed Aboutaleb）感嘆地說，這座港口城市已經快要被「古柯鹼淹沒」，並譴責交易古柯鹼衍生的暴力行為。

阿布塔勒希望港口當局檢查從拉丁美洲運抵的所有貨櫃。史林加說：「最大的挑戰是在鹿特丹港的物流速度，以及查驗所有物品之間找到良好的平衡點。」

鹿特丹港警方毒品專家薛夫（Romilda Schaaf）表示，犯罪集團使用老練的手法經由鹿特丹運送古柯鹼，之後再想辦法取回，通常是透過內線消息。

根據她電腦上的地圖，她的管轄區複雜到令人眼花撩亂，有數以萬計的貨櫃堆放在數個碼頭上，這代表調查人員需要準確的資訊，才有辦法查獲走私毒品。

薛夫跟法新社說：「這真的像是在大海撈針。」

檢方表示，年輕男子有時候會帶著食物與毛毯藏在貨櫃裡，在這些所謂「貨櫃旅館」裡待上好幾晚，附近就是預料藏有古柯鹼的貨櫃。這些男子通常來自鹿特丹南部窮困地區。

他們接著會把古柯鹼移動至不同貨櫃，如此一來，被查獲的機率就會降低，特別是自南美洲運來的貨櫃。

史林加說，今年迄今，在鹿特丹港涉嫌走私毒品遭到逮捕的人數累計已超過70人，包括黑幫成員，甚至是港口工作人員。

更近期在12月6日，荷蘭警方表示，有一名43歲鹿特丹女性官員因為涉嫌貪污與毒品走私遭到逮捕。

史林加說，幫派會買通碼頭工人與官員，支付多達10萬歐元（約新台幣323萬元）讓大批古柯鹼得以通關。

薛夫說，這種錢很好賺，「有一就有二…（所以）一開始就不要答應！」

荷蘭海關官員堅稱，與「來源」國家保持良好溝通，對遏阻古柯鹼流入至關重要，同時還要處理港口工作人員的貪腐問題，並實施更多檢查。

風險評估是執行檢查的關鍵。海關官員會對某些貨櫃起疑，通常是因為接獲海外的消息，之後會對貨櫃進行掃描、卸貨，並派出緝毒犬搜索。官員有時候也會派出潛水隊檢查船隻。（譯者：張曉雯/核稿：戴雅真）1111213