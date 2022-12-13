中國否認中印邊界起衝突 指局勢總體平穩

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（中央社記者邱國強北京13日電）針對中國與印度邊界東段傳出衝突造成雙方人員受傷一事，中國外交部發言人汪文斌今天予以否認，指中印目前「邊境局勢總體平穩」，並要媒體詢問「有關的主管部門」。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，媒體針對中印邊界衝突一事提出詢問，並要求具體介紹事件過程。汪文斌在回答時，作上述表示。

汪文斌說，據中國外交部了解，中印目前「邊境局勢總體平穩」。雙方一直通過外交和軍事管道就涉邊問題保持「暢通的溝通」。

他提到，希望印方與中方相向而行，認真落實兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守雙方簽署的有關協議協定精神，共同維護中印邊境地區的和平安寧。

汪文斌最後說，「至於你提到的具體問題，建議你向『有關的主管部門』來詢問」。

印度國際亞洲新聞社（ANI）今天引述消息人士報導，印度與中國軍隊9日在印度阿魯納查省（Arunachal Pradesh）達旺（Tawang）地區爆發衝突，導致雙方都有少數軍人受到輕傷。（編輯：張淑伶）1111213