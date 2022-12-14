路透：供烏克蘭愛國者飛彈系統 美最快本週宣布

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）3位美國官員今天告訴路透社，美國援助烏克蘭愛國者（Patriot）飛彈防禦系統的計畫即將敲定，最快本週對外公布。

烏克蘭先前已要求其西方夥伴提供防空系統，包括美國製造的愛國者飛彈系統，以協助烏克蘭抵禦俄羅斯猛烈的飛彈襲擊，包括保護烏克蘭能源基礎建設不受砲轟。

諸如美國國防巨頭雷神技術公司（Raytheon Technologies）愛國者飛彈等的陸基防空系統，主要用於攔截來襲飛彈。

路透社報導，2位匿名發言的官員表示，這項消息可能最快15日公布，但正在等待美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和總統拜登的正式批准。

鑒於俄國前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）曾警告北大西洋公約組織（NATO）切勿提供愛國者飛彈防禦系統給烏克蘭，莫斯科當局很有可能將這項軍事援助視為局勢進一步惡化。

俄烏戰爭打了近10個月，拜登政府同時也在加強外交努力，確保反俄侵烏的跨大西洋聯盟能挺過歐洲的嚴冬。

過去幾週來，拜登政府倉促調整通膨削減法案，安撫美國在烏克蘭問題上的後盾，也就是歐洲各國政府，並確保七大工業國集團（G7）達成協議，限制俄羅斯石油價格。

烏克蘭問題同樣壟罩著13日登場的美國非洲峰會。在這場有49位非洲國家領袖參與的峰會中，許多對俄烏戰爭造成的經濟代價表達挫折感。聯合國表示，這場戰爭加劇了全球糧食危機。

從北約成員國到日本澳洲等美國盟友已證明自身韌性，他們聯合反俄侵烏的決心並沒有一如預測的因為戰爭造成能源價格上漲而分裂。然而，歐洲寒冬即將考驗公眾對烏克蘭的支持，外交官和美國官員表示，維持各國團結助烏抗俄將需要外交和妥協，而且光這樣或許還不夠。

1位歐洲高階外交官說：「（今年冬天）烏克蘭人將受苦，而俄羅斯可能只會讓事情更加棘手。歐洲人可能愈來愈難以維持團結並繼續向烏克蘭提供武器、現金和援助。」

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）預測盟友將保持團結，但承認未來將面臨壓力。

他說：「我們當然明白，隨著凜冬將至，尤其在（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）把能源當作武器之下，不只烏克蘭，而是整個歐洲都將面臨巨大壓力。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111214