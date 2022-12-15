魯拉說公營企業能賺錢 專家憂巴西經濟前景

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（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）巴西總統當選人魯拉昨天說公營企業也能獲利，專家分析他的立場與大選初期不同，經濟前景堪憂。前巴西財政部長諾布瑞加今天說，魯拉新政府將面臨自「黑奧計畫」以來最具挑戰的時期。

昨天魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在過渡政府辦公室記者會上說，不會再有國營事業民營化的情況發生，新政府將證明一些公營企業能提供好服務又能賺錢。

「黑奧計畫」（Plano Real）是前巴西總統卡多索（Fernando Henrique Cardoso）於1994年財政部長任內發行新貨幣黑奧（Real），藉由削減赤字、提高利率等一系列財政與貨幣措施，調整經濟結構、提高窮人實質所得與平衡財政收支，才中止嚴重通膨危機，穩住經濟發展，吸引大量外資流入，為經常帳赤字提供融資。

諾布瑞加（Maílson da Nóbrega）說，當前世界經濟放緩，俄羅斯入侵烏克蘭以及台灣海峽潛在衝突的地緣政治風險升高，加上美中關係惡化，世界供應鏈重整，對經濟發展效率和活力產生負面衝擊，影響巴西經濟復甦。

而巴西正經歷一種非常微妙、邊緣化的財政狀況，需要一位可以動員社會力的總統進行勇敢、艱難的改革。

諾布瑞加表示，另一點是從總體經濟穩定的角度來看，以巴西政府財政目前的狀況，很難恢復經濟成長，因為聯邦政府93%的支出都用在人事、社會保障、衛生、教育等計畫，只剩下7%的預算用於執行促進經濟成長、降低不平等和貧困的公共政策。

諾布瑞加說，根據目前過渡政府提出目的在修改國家預算上限的聯邦憲法立法提案（PEC），魯拉政府可能掀起一場經濟災難。

巴西經濟學家對魯拉的說詞並不感到意外，但顯示新政府經濟政策可能趨向激進化，所以對未來魯拉任內會如何管理公私合作夥伴關係（public-private partnership）產生懷疑。

前巴西中央銀行高級主管費蓋瑞多（Luiz Fernando Figueiredo）評估，魯拉的聲明顯示現在的魯拉與總統大選首輪投票的魯拉非常不同，當時的魯拉表現出非常合理的經濟立場；現在魯拉的立場更接近前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）政府施行的政策，導致巴西經濟遭遇災難性崩潰。

巴西經濟2014至2016年遭遇危機，持續衰退，羅賽芙政府採行一些不負責任的政策，例如不遵守國家預算上限的規定等。羅賽芙於2016年8月遭彈劾下台。

經濟學家維多利亞（Rafaela Vitória）表示，魯拉對民營化的言論並不奇怪，工黨不會放棄對國營事業的控制與利用國營企業促進發展，都在意料之中。

魯拉發言後，市場迅速反應，13日巴西股市大跌，聖保羅Ibovespa指數跌1.71%，收103,539.672點。（編輯：郭中翰）1111215