大選開票蓋牌後遭翻盤 斐濟在野黨要驗票

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（中央社斐濟首都蘇瓦15日綜合外電報導）斐濟14日舉行大選，開票系統歷經數小時「異常」後，出現票數逆轉。原本開票領先的在野黨領袖拉布卡表示，將循法律途徑要求驗票，同時呼籲支持群眾保持冷靜。

綜合法新與路透社報導，斐濟過去35年歷經4次政變，這次大選考驗斐濟剛萌芽的民主。

斐濟現任總理、斐濟第一黨（FijiFirst）領袖巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）近16年前發動不流血政變取得政權，現在尋求連任，盼能贏得個人第3次民主選舉；斐濟2013修憲後取消原住民和主要人口印度裔選民間的區隔。

巴依尼馬拉馬的競爭對手是人民聯盟黨（People's Alliance Party）的領袖暨前總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）；同樣是當年靠政變出身的拉布卡和斐濟歷史最悠久的政黨「國家聯盟黨」結盟。

昨天開出第一批選票時原由拉布卡領先，支持者一度燃起斐濟將出現20年來首度和平政權轉移的希望，但選務主管塞尼（Mohammed Saneem）今天凌晨倉促舉行記者會，稱計票人員偵測到「異常」後，暫停公布計票結果。

約莫4小時後天將破曉，即時開票結果重新上線，此時換成巴依尼馬拉馬票數領先並有望贏得大選。

今天上午7時的即時開票結果顯示，巴依尼馬拉馬的斐濟第一黨得票率45.88%，領先人民聯盟黨的32.66%，而國家聯盟黨則獲9.29%。

事發過後，曾任總理的拉布卡在首次公開談話中告訴法新社，他所屬政黨有權尋求法律救濟。

他說：「我們將尋求一切可用管道，確保人民投票選出政府的權利不會被剝奪。」他的第一步就是向斐濟選舉委員會申訴。

拉布卡說：「我必須確認這次投票結果是正確的，即便對簿公堂也所不惜。」儘管他力拚取代執政16年的巴依尼馬拉馬，仍呼籲支持者保持冷靜。

這起深夜的詭異計票突發事件占據當地新聞版面，並在社群媒體引發質疑和憤怒聲浪，但選務主管塞尼辯稱計票絕無作假。

塞尼今天向媒體展示一種「雙盲資料輸入」系統，用於避免最終計票有誤。他並表示最終選舉結果將於18日揭曉。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111215