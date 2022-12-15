駐義代表李新穎離任前見證「友台協會」成立

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（中央社記者陳攸瑋羅馬15日專電）義大利新國會昨天成立「友台協會」，駐義大利代表李新穎見證協會成立時指出，台灣在國際區域戰略地位與全球產業供應鏈扮演核心角色，台義共享民主、自由與法治的普世價值，兩國關係也邁向新的里程碑。

李新穎昨天見證義大利新國會「友台協會」成立，同時舉行慶祝耶誕節和新年餐會暨李新穎離任惜別酒會，包括義大利多位重要官員，與20多位跨黨派國會參眾議員參與，以實際行動力挺台義友好情誼，場面氣氛溫馨感人。

義大利國會友協主席、參議員馬蘭（Lucio Malan）代表協會全體參眾議員致贈銀質感謝狀給李新穎，表彰他在4年4個月任內期間對促進台義關係的貢獻。

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李新穎表示：「台義之間共享民主、自由與法治普世價值，且台灣扮演國際區域戰略地位與全球產業供應鏈核心角色。感謝任內藉由多方協助下，已經奠定兩國緊密實質友好關係，包含近期長榮航空直航米蘭，以及最近4年台灣對義國科技及產業投資已超過10億美元與半導體科技合作等，都是具體成效。」

他也指出：「未來藉由兩國在各項領域的合作交流，相信將使雙方關係更邁向新的里程碑。」（編輯：陳惠珍）1111215