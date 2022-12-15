赴越觀光簽貴又難辦 越南將查核訊息盼創造便利

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越南外交部副發言人范秋姮（圖）表示，注意到有關外國人在申請越南簽證程序中面臨一些困難，將與越南國內相關部門配合研議，並呈報關於進一步為國際旅客入境越南創造便利條件的方案。中央社河內攝 111年12月15日

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（中央社記者陳家倫胡志明市15日專電）針對台灣旅客反映赴越觀光簽貴又難辦，越南外交部副發言人范秋姮表示，將查核媒體相關訊息；此外，也會指示越南駐外代表機構落實為外國人入境創造便利的政策。

越南外交部今天舉行例行記者會，中央社詢問，近期有不少台灣旅客抱怨，想來越南玩卻因為簽證費比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前高漲而卻步。范秋姮（Pham Thu Hang）在回應時作上述表示。

范秋姮說：「我們將查核你所提問的訊息」。她表示，越南政府自今年3月15日起已將出入境政策恢復至COVID-19疫情爆發前，從而為外國旅客、專家和投資者進入越南創造便利條件，為疫後經濟復甦和發展做出貢獻。

她說，越南外交部近期很主動且積極向政府提出開放國門的政策與措施，並指示越南駐外代表機構貫徹落實關於為外國人入境創造便利條件的政策。另外，越南簽證核發所有手續與流程都是根據出入境法進行的。

范秋姮強調，越南外交部注意到有關外國人在申請越南簽證程序中面臨一些困難，將與越南國內相關部門配合研議，並呈報關於進一步為國際旅客入境越南創造便利條件的方案，以滿足遊客需求與越南社會經濟發展的要求。

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台灣入境免隔離政策10月13日上路後，不少民眾想來越南旅遊，但入境批文從以前的6美元漲到100美元不等。算一算，現在要來越南玩，辦妥入境批文加上簽證費共要新台幣5000元不等，較疫情前漲了3倍。

台灣在COVID-19疫情前是越南第4大旅客來源國，2019年台灣旅客赴越超過85萬人次，然而今年累計至10月底，赴越台灣旅客僅有8.5萬人次，且台灣免隔離後也未見報復性旅遊潮湧入越南。（編輯：黃自強）1111215