馬來西亞西南部土石坍方 約100人受困營地

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馬來西亞官員說，雲頂高原（紅標處）外側16日凌晨發生土石坍方，恐有約100人受困。（中央社製圖）

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（中央社吉隆坡16日綜合外電報導）馬來西亞官員說，西南部一處營地今天凌晨發生土石坍方，恐有約100人受困，搜救人員正在營地搜尋數十名失聯人口。

路透社報導，馬來西亞消防救援局在聲明中說，首都吉隆坡近郊雪蘭莪州（Selangor）凌晨3時發生土石坍方，碎石滑落在一個提供露營設施的農舍附近道路旁邊。

消防救援局長哈米斯（Norazam Khamis）說，這個營地至少有31人獲救。

他說，土石從營地上方約30公尺處崩落，落石覆蓋的區域約0.4公頃。

這起土石坍方意外是發生在雲頂高原（Genting Highlands）外側。雲頂高原位於吉隆坡北方的巴當加里（Batang Kali），是熱門的高原旅遊景點。

雪蘭莪州是馬來西亞最富裕的州，之前也發生過土石坍方意外，時常是由清理森林與土地引起。

這個地區現在進入雨季，但從昨天深夜到今天凌晨未記錄到豪雨或地震。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1111216