俄羅斯2023年加倍洲際彈道飛彈試射 從4次增至8次

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（中央社莫斯科16日綜合外電報導）俄羅斯媒體今天引述戰略火箭軍司令卡拉卡耶夫的談話報導，俄羅斯將在2023年把洲際彈道飛彈的試射次數增加1倍，從2022年的4次增加到2023年的8次。

卡拉卡耶夫（Sergei Karakayev）告訴俄羅斯國防部官方媒體紅星報（Krasnaya Zvezda），8次試射將安排在兩個發射場進行，1個在北方的莫曼斯克（Murmansk）附近，另1個在南方的伏爾加格勒（Volgograd）附近。

塔斯社（TASS）報導，卡拉卡耶夫指出，今年已試射4次，「證實飛彈系統的高度可靠性」。

根據2011年生效的「新戰略武器裁減條約」（New START），俄羅斯和美國的洲際彈道飛彈各自限制為700枚。

卡拉卡耶夫特別提及可攜帶核彈頭的「薩爾馬特」（Sarmat）飛彈，這款飛彈4月從俄羅斯北部的普列塞茨克（Plesetsk）首度試射，擊中6000公里以外的堪察加半島（Kamchatka Peninsula）上的目標。

薩爾馬特飛彈已經研發多年，但4月的測試正值國際局勢極度緊張之際，當時莫斯科入侵烏克蘭已有數週，現在已進入第10個月。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）當時表示，沒有飛彈可比得過薩爾馬特飛彈，這款飛彈將可「提升我們武裝部隊的戰鬥潛力」。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1111216