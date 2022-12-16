柏林商場全球最大水族箱破裂 大量漏水流入街道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林16日綜合外電報導）德國首都柏林一座大型商場內號稱全球最大獨立水族箱、圓柱形的AquaDom今天一早發生破裂嚴重受損。警方在推特發文表示，這座水族箱有大量的水漏出，「水已經流到街上」。

綜合路透社與IndoNewYork報導，AquaDom屬於商場Dom Aquaree內的「海洋生物」（Sea Life）水族館，緊鄰商場內一家麗笙飯店（Radisson Hotel）。

Dom Aquaree位於柏林繁忙觀光區米特區（Mitte）。官方網站顯示，AquaDom高14公尺，內含1500條魚。

消防隊派遣100多名人員在現場部署，並在推特（Twitter）回報：「水族箱受損，正在漏水，目前狀況不明。」

柏林路況中心則發布推文指出，Dom Aquaree所在的卡爾李普納克特大街（Karl-Liebknecht-Strasse）已經封閉，「路上滿地是水，目前肇因還不清楚」。事發地點很靠近柏林地標亞歷山大廣場（Alexander Platz）與柏林電視塔。

消防隊發言人向德國新聞社德通社（DPA）表示，他們將確認是否有人因此受傷，同時也必須檢查地下停車場是否受波及。（譯者：張茗喧/核稿：張正芊）1111216