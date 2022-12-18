突尼西亞新國會選舉 投票率8.8%創新低

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（中央社突尼斯17日綜合外電報導）「阿拉伯之春」（Arab Spring）民主運動發源地突尼西亞的民眾，今天壓倒性杯葛國會選舉，藉此抗議總統薩伊德（Kais Saied）的攬權行為將導致新國會幾乎毫無實權。

法新社報導，選舉委員會主席布薩克（Farouk Bouasker）表示，投票今天晚間6時結束，全國約900萬選民僅8.8%出來投票；這會是阿拉伯之春革命運動以來參與率最低的一次投票。

反對派團體杯葛這場選舉，說這場選舉是對突國這個2011年阿拉伯之春民主運動浪潮中，唯一走向民主化國家所發動的「政變」一部分。

布薩克坦承投票率「不高」，但表示這是由於「相較於先前的選舉，這場選舉欠缺外國資助」所致。

他說：「這是最乾淨的一場選舉，沒有買票行為。」初步選舉結果預料將於19日出爐。

約莫1年半前，在突尼西亞在歷經數月的政治僵局，以及因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而加劇的經濟危機後，總統薩伊德透過部署軍用車輛方式暫停國會運作。

過去是法學教授的薩伊德，並利用7月的公民投票來推動一項新憲法，賦予總統幾乎不受限的權力，為一個沒有太大權力「只會蓋章」的立法機構奠定了基礎。

薩伊德權力一把抓的行為，讓民眾對推翻獨裁者班阿里（Zine El Abidine Ben Ali）後迎來的民主制度憂心忡忡。

包含「伊斯蘭復興運動黨」（Ennahdha）在內的主要反對派聯盟「救國陣線」（National Salvation Front），以「震撼」來形容低投票率，呼籲總統召集所有政治勢力進行磋商。

路透社報導，救國陣線指出，如此低迷的投票率意味著薩伊德總統職權不具正當性，理應辭職下台，呼籲展開「大規模抗議和靜坐」。

另一個主要政黨「自由憲法」（Free Constitutional）也呼籲薩伊德下台。

自由憲法領袖、前總統班阿里支持者穆西（Abir Moussi）說：「我們要求當局宣布總統職位出缺，並提早舉行總統大選…超過9成突尼西亞人反對薩伊德的計畫。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1111218