斐濟國會大選 現任總理和對手陣營席次均未過半

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（中央社斐濟首都蘇瓦18日綜合外電報導）今天出爐的斐濟大選最終結果顯示這場選舉陷入僵局，現任總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）和政治對手拉布卡（Sitiveni Rabuka）都未能在國會取得多數席位。

根據斐濟選舉辦公室（Fijian Election Office）公布在網路上的統計數據，巴依尼馬拉馬的斐濟第一黨（Fiji First）和前總理拉布卡領導的聯盟，在55個席位的國會中各自拿下26席，均未過半。

政府如今將透過可能曠日費時的協商過程組成，兩派人馬已經在拉攏拿下3個席位的社會民主自由黨（Social Democratic Liberal Party）。

斐濟歷經充斥作票指控與要求軍方介入的選戰之後，備受爭議的選舉辦公室今天宣布大選最終結果。

法新社報導，近99%投票所開票完成後，16年前在政變中奪取政權的現任總理巴依尼馬拉馬和前總理拉布卡得票率不相上下。

這個南太平洋群島國家數日來動盪不安，14日投票結束後，拉布卡聲稱計票「異常」，並要求強大的軍隊介入。

之後拉布卡被警察帶走接受訊問，獲釋後他告訴法新社，這是政府在恐嚇他，「這個政府的運作方式，我們一直在講恐懼的氛圍，這就是他們灌輸恐懼的方式」。

加沃卡（Viliame Gavoka）與其領導的社會民主自由黨看來將扮演造王者的角色，和兩大黨的協商已在進行當中。（譯者：鄭詩韻/核稿：李佩珊）1111218