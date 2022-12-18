「好萊塢大貓」安樂死 梭巡洛杉磯地標身影不再

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（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美國洛杉磯家喻戶曉的「好萊塢大貓」（Hollywood Cat）疑似遭車輛撞後，性情大變，這頭雄山獅今天在當局安排下，接受安樂死，昔日梭巡好萊塢地標的俊俏身影不再。

洛杉磯大部分地區抬頭可見山頭上偌大的好萊塢（Hollywood）招牌，是當地知名地標，這頭年長的山獅（mountain lion）多年來足跡遍布地標周遭地區，而以「好萊塢大貓」聞名。

「好萊塢大貓」估計年約11歲，官方幫牠取的正式名稱為P-22。

P-22近來行為怪異，可能和被車輛撞及有關。加州和聯邦野生動物官員因此於本月稍早決定抓捕P-22，讓獸醫進行檢查。

加州漁獵局（Department of Fish and Wildlife）發表聲明說，獸醫發現P-22的頭部、右眼和內臟有「創傷」。

專家也發現P-22身上的慢性病，其中包括不可逆的腎臟疾病、長期的體重減輕，身體多處寄生蟲感染皮膚病，以及局部性關節炎。

聲明中說：「最困難、卻也是最具同理心的決定，是以人道方式縮短牠的旅程，讓牠減少受苦和難過。」

加州州長紐松（Gavin Newsom）在聲明中讚揚P-22享有「非凡一生」。

紐松指出：「P-22在洛杉磯中心地區的荒野地帶存活下來，擄獲全球各地人們的心。」

P-22在繁忙公路和大城市圍繞的格里菲斯公園（Griffith Park）棲息活動或許已有10年之久。格里菲斯公園面積約23平方公里。

P-22最早可能在2012年來到格里菲斯公園，專家好奇這頭山獅當初如何穿越洛杉磯405號和101號兩條主要公路中的任一條。

國家公園管理局（National Park Service）曾在P-22的介紹中寫道，格里菲斯公園的面積太小無法容納第2頭山獅，因此P-22不太可能在格里菲斯公園找到愛情，發現一頭雌山獅。

P-22之所成為洛杉磯地區的動物明星，除經常看到牠四處遊走的身影外，牠也是家庭錄影監視器的常客，而且還可能不期而遇。紀念牠的臉書粉絲頁已有超過2萬名粉絲追蹤。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111218