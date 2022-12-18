歐盟達成碳市場改革協議 加速減少碳排

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（中央社布魯塞爾18日綜合外電報導）歐洲聯盟成員國和歐洲議會今天宣布達成一項歐盟碳市場重大改革協議，以加速減少碳排放及投資對氣候友善的科技。

法新社報導，根據歐洲議會的聲明，這項協議的目的在加速削減碳排放，逐步廢除產業配額， 並鎖定建築物和道路交通部門的燃料排放。

歐洲的「排放交易機制」（Emissions Trading System，ETS）允許電力生產商，以及鋼鐵與水泥等高耗能產業，根據「污染者付費」的原則，購買碳排權免費配額。

配額是為了讓企業逐年減少排放，投資環保科技，這是歐盟實現碳中和終極目標的一部分。

歐盟成員國和歐洲議會的代表人員在歷經超過24小時的密集談判，終於在17日深夜達成協議，擴大碳市場的範圍。

這項協議意味著到2030年，排放交易機制中的各項產業排放水準將比2005年減少62%，自之前的目標43%提高。

這項協議也尋求加速廢除免費配額的時間表，到2030年，將廢除48.5%，之後在2034年全面廢除。這個時間表成了歐洲議會和成員國代表間激烈辯論的焦點。

排放交易機制設立於2005年，適用於40%的歐盟排放。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111218