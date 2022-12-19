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國會通過信任動議 安華穩住馬來西亞首相職位

2022/12/19 21:23（12/19 21:50 更新）
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馬來西亞首相安華。（圖取自facebook.com/anwaribrahimofficial）
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（中央社吉隆坡19日綜合外電報導）馬來西亞首相安華在上月大選贏得相對多數席次，卻形成空前的「僵局國會」（沒有政黨占多數席次）局面。國會今天通過對他的信任動議，使他的首相職位取得至關重要支持。

路透社報導，在大馬上月競爭激烈的大選中，安華（Anwar Ibrahim）領導的希望聯盟（Pakatan Harapan）未贏得簡單多數席次，但他已被大馬元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）任命為首相，並在其他政治聯盟幫助下籌組聯合政府。

在安華的政敵前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）對他的首相職位提出質疑之後，安華召集國會在今天進行信任動議投票，以證明他獲得多數支持。

大馬國會下議院今天以簡單口頭表決方式，通過了對於安華的信任動議，意味他已獲得大多數議員的信任，穩住首相職位。

安華過去逾20年來一直是反對派人物，儘管多年來距首相之位只差臨門一腳，卻2度因雞姦罪中箭落馬，被排除在首相大位之外。

在此期間，安華曾因雞姦及貪污罪在監獄服刑近10年，他稱這些指控具有政治動機。（譯者：陳正健/核稿：何宏儒）1111219

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