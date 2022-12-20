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中國疫情死亡數 美國務院表擔憂

2022/12/20 07:48
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（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）美國國務院發言人普萊斯今天談到中國疫情爆發時表示，美方期望中國能解決這一問題。鑑於中國的經濟規模，疫情造成的死亡人數讓全球感到擔憂。

隨著中國放寬防疫管制，中國疫情呈現爆發狀態。當地時間19日也首度通報染疫死亡病例，雖然僅有2例，但外界普遍質疑這個數字。

普萊斯（Ned Price）今天在例行媒體簡報時，被問及是否擔憂中國疫情通報不透明。他表示，美方希望見到中國能解決這一問題。

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他指出，每當全球各地出現死亡或疾病時，美國都期望見到這類情況結束。任何時候，只要COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒在傳播，就可能發生變異，並對全球各地民眾構成威脅，這也是美方專注於協助全球各國因應疫情的原因。

普萊斯表示，考量中國經濟成長率（GDP）與經濟規模，病毒造成的死亡人數讓全球其他地區感到擔憂，中國更強有力地對抗疫情，不僅有利中國，也有利於世界其他地區。美國會持續作為向各國提供疫苗與協助克服疫情的主導力量。（編輯：韋樞）1111220

#中國
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