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哈維溫斯坦性侵再3項罪名成立 最高面臨24年刑期

2022/12/20 11:36
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（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）身敗名裂的美國知名製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）今天因10年前性侵1名女性遭定罪，這是哈維溫斯坦第2次定罪，正在服刑的他恐多關數十年。

法新社報導，洛杉磯1個陪審團審議兩週，裁定哈維溫斯坦對1名女性的1項強姦和2項性侵罪罪名成立。

溫斯坦在紐約因性犯罪遭定罪後判刑23年，正在服刑當中。

今天這起案件的原告是1名前模特兒和演員，她控告哈維溫斯坦2013年在洛杉磯1間旅館強姦她。

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裁決出爐後，此名原告隨即發布聲明說：「2013年那個晚上，哈維溫斯坦永遠地摧毀了我的一部分，我永遠無法挽回。刑事審判是殘酷的，哈維溫斯坦的律師讓我在證人席上經歷了地獄，但我知道我必須堅持到底，我做到了。希望哈維溫斯坦有生之年，永遠看不到監獄牢房外的世界。」

哈維溫斯坦恐因這些罪名面臨最高18年徒刑，但加重量刑因素可能讓刑期延長至24年。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111220

#哈維溫斯坦
#溫斯坦
#法新社
哈維溫斯坦
哈維溫斯坦案加州開庭 州長夫人控訴遭性侵
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