佳士得2022業績創新高 更勝拍賣對手蘇富比

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（中央社紐約19日綜合外電報導）拍賣公司佳士得（Christie's）今天宣布2022年業績84億美元創下紀錄，更勝競爭對手蘇富比（Sotheby's）。蘇富比年度業績也創歷來最高，達80億美元。

法新社報導，佳士得靠拍賣會進帳72億美元，私人拍賣則收穫12億美元，輕鬆超過2021年的71億美元，那時的藝術界才正要走出拍賣業務深受影響的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊。

佳士得行政總裁施俊安（Guillaume Cerutti）提及通貨膨脹和俄烏戰爭對經濟造成的挑戰，他表示：「儘管大環境深具挑戰，2022年佳士得仍締造了歷來最佳的全球業績。」

他還提及「藝術和奢侈品市場的韌性、多項大型藝術收藏的非凡成功，包括難忘的艾倫（Paul Allen）拍賣會，以及我們世界各地團隊的專業和辛勞」。

與比爾蓋茲（Bill Gates）共同創辦微軟（Microsoft）的艾倫2018年辭世，他在2009年簽下「贈與誓言」（The Giving Pledge），同意捐出大部分財富作為慈善用途。

艾倫生前收藏的畫作和雕像等藝術品11月以歷史天價16億美元落槌，其中梵谷和塞尚等大師的畫作都拍出空前高價，有5幅畫作的拍賣價躋身上億美元俱樂部，所有拍賣所得均捐作慈善用途。

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另外，美國普普藝術大師安迪．沃荷（Andy Warhol）以已故女星瑪麗蓮夢露肖像為創作靈感的著名代表作「槍擊瑪麗蓮─鼠尾草藍版」（Shot Sage Blue Marilyn），5月在紐約佳士得拍賣會以1億9500萬美元落槌，成為公開拍賣價格最昂貴的20世紀藝術品。

今年佳士得的買家大部分來自北美和南美，占40%，較去年的35%成長；亞洲買家比例則較過去下滑。（譯者：鄭詩韻/核稿：戴雅真）1111220