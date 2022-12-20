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俄媒：經烏克蘭輸歐管線爆炸 天然氣輸送中斷

2022/12/20 22:00（12/20 22:14 更新）
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（中央社莫斯科20日綜合外電報導）「俄羅斯商業諮詢日報」（RBC）今天引述當地官員報導，從俄羅斯西伯利亞（Siberia）西北部經烏克蘭通到歐洲的烏連戈伊-蓬馬里-烏日霍羅德輸氣管遭到爆炸炸穿。

路透社報導，當地官員在加密通訊軟體Telegram上指出，烏連戈伊-蓬馬里-烏日霍羅德輸氣管（Urengoy-Pomary-Uzhgorod pipeline）這起爆炸造成一人受傷，截至當地時間下午1時50分為止，管線這個區段已切斷輸氣。

楚瓦什共和國（Chuvashia）緊急事務部指出，管線在窩瓦河（Volga River）城巿喀山（Kazan）以西約150公里的卡里寧諾村（Kalinino）被截斷，燃除天然氣現已撲滅。

將天然氣從北極圈輸往歐洲的這條管線於1980年代建造，從蘇賈（Sudzha）計量點進入烏克蘭，目前是俄羅斯天然氣進入歐洲的主要管道。

俄羅斯能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）和當地分公司對於置評請求迄無回應。

俄羅斯天然氣工業公司今天稍早表示，預期未來24小時將對管線注入4300萬立方公尺天然氣，經蘇賈通過烏克蘭進入歐洲，這個流量與近幾天一致。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1111220

#俄羅斯
#烏克蘭
#歐洲
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