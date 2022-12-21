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虎王效應 美國新法禁止私人飼養大型貓科動物

2022/12/21 11:28
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）影音串流平台Netflix於2020年推出紀錄片「虎王」，掀起動物保育相關討論。美國總統拜登今天簽署法案，禁止私人飼養老虎等大型貓科動物，也不准把撫摸幼虎當娛樂。

法新社報導，依據「大貓公共安全法案」（Big Cat Public Safety Act），僅有動物園、庇護所、大學和機構可飼養老虎、獅子、豹等大型貓科動物。

「虎王」（Tiger King）描述私人動物園老闆「異國喬」（Joe Exotic）的故事，許多片段描繪人類與大貓直接接觸，但新法案將予以禁止。

目前已擁有大貓的飼主可不受新法限制，但必須向美國魚類暨野生動物管理局（United States Fish and Wildlife Service）登記。

動物保護組織「捍衛動物」（In Defense of Animals）樂見拜登簽署法案。

組織成員麥克遜（Brittany Michelson）說：「強迫獅子、老虎和其他大貓物種為了娛樂而處於不自然狀態，將違反法律。因此，牠們不會再被下藥、運輸、當作拍照道具。飼養大貓的人將大幅受限，剝削幼獸的撫摸橋段也會逐漸消失。」

「善待動物組織」（PETA）表示，法案將意味著「『虎王』們不能再利用大貓幼獸的痛苦來賺錢」。

「虎王」紀錄片主角「異國喬」本名為馬多納多－巴西基（Joe Maldonado-Passage），他因企圖殺害與他敵對的動物庇護所所長貝斯肯（Carole Baskin），2020年1月被判22年有期徒刑。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1111221

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