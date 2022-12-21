更多編輯台推薦新聞：
梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 網路巨頭驚嘆世足熱潮
運動

梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 網路巨頭驚嘆世足熱潮

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心
運動

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收
地方

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

白俄羅斯新動作 和烏克蘭俄羅斯接壤地區暫停進入

2022/12/21 22:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社明斯克21日綜合外電報導）白俄羅斯今天發布一項命令，東南部和俄羅斯與烏克蘭接壤的戈麥（Gomel）州部分地區將暫時限制進入和停留。

路透社報導，白俄羅斯政府在官網公布「戈麥州的洛耶夫斯基區（Loevsky）、布拉金斯基區（Braginsky）以及科尼基區（Khoiniki）等邊界區域將暫時限制進入、停留及移動。

莫斯科2月攻擊烏克蘭首都基輔失利，當時俄軍利用白俄羅斯作為跳板，近幾個月來，俄羅斯和白俄羅斯的軍事活動日益增加。

白俄羅斯政府未透露這項管制措施將持續多久，但表示，這項命令不適用於這些地區的官員、勞工和居民。

白俄羅斯10月11日在戈麥州展開所謂的反破壞演習。4天後，俄軍抵達白俄羅斯，加入一支由這兩個鄰國共組的區域部隊。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）19日抵達白俄羅斯訪問，這是蒲亭自2019年以來首次訪問白俄羅斯。基輔當局憂心蒲亭此舉意在施壓白俄羅斯，要求開闢入侵烏克蘭的新戰線。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111221

#白俄羅斯
#蒲亭
#俄羅斯
蒲亭
蒲亭啟用西伯利亞東部天然氣田 提升對中國出口 慕尼黑安全會議主席：未來幾年中國攻台可能性不高
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族