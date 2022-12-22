安理會通過決議案 籲緬甸軍政府釋放翁山蘇姬

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（中央社紐約聯合國總部21日綜合外電報導）聯合國安全理事會今天通過決議案，要求緬甸軍政府釋放民主領袖翁山蘇姬。這是安理會有史以來，首次針對這個動盪不安的東南亞國家局勢通過決議案。

法新社報導，15國組成的安理會數十年來對緬甸問題存在分歧，此前只曾就該國達成正式聲明。

緬甸軍方近兩年前推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府後，這位77歲的民主領袖淪為階下囚。

安理會的決議案「敦促」緬甸軍政府「立即釋放所有被任意拘禁的囚犯」，包括翁山蘇姬和前總統溫敏（Win Myint），並要求「立即停止一切形式的暴力」、「各方尊重人權、基本自由和法治」。

這是安理會今年相對團結的時刻，在這一年中，安理會因為俄羅斯入侵烏克蘭分歧更形擴大。

決議案以12票贊成通過，常任理事國中國和俄羅斯投了棄權票，在決議案修改措辭後選擇不行使否決權。印度也投下棄權票。

外交官表示，在此之前，安理會關於緬甸的唯一決議案，是1948年通過批准緬甸成為聯合國會員國的決議案。

2008年，在中國和俄羅斯行使否決權之後，安理會未能通過一項關於緬甸的決議草案。2018年12月，70萬洛興雅（Rohingya）人從緬甸逃到鄰國孟加拉後，英國再度嘗試提出決議案，但未進入表決。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111222