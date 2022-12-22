蛇惑本尊曾橫行東南亞南亞 比基尼殺手將獲釋

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（中央社尼泊爾加德滿都21日綜合外電報導）尼泊爾最高法院今天以年事已高、在獄中行為良好為由，下令釋放法國連環殺人犯索布拉杰（Charles Sobhraj），人稱「比基尼殺手」的索布拉杰是影集「蛇惑」本尊。

英國廣播公司（BBC）報導，現年78歲的索布拉杰因1975年在尼泊爾首都加德滿都謀殺兩名旅客而在獄中待了19年，法院已下令他在15天內返回法國。

索布拉杰與1970年代其他一連串旅客命案有關，並在印度監獄服刑20年。

他手下的受害者大多是在印度和泰國「嬉皮之路」（hippie trail）自助旅行的年輕西方背包客。

路透社報導，索布拉杰被控在亞洲殺害20多名年輕的西方背包客，通常是在他們的食物或飲料中下藥。他已在尼泊爾完成20年刑期中的19年。

泰國曾於1970年代中期對索布拉杰發出逮捕令，罪名是在巴達雅（Pattaya）的海灘上下藥殺害6名穿著比基尼的女性，索布拉杰因而有「比基尼殺手」之稱。

他也因為很會偽裝騙人而被稱為「毒蛇」，他1980年代中期在印度因謀殺罪服刑，期間曾成功越獄，後來被逮捕並關到1997年，他在印度坐了21年的牢。

他當時一度對獄警下藥而短暫逃出監獄。他後來聲稱越獄是為了延長刑期以免被引渡到泰國，他在泰國因另外5起謀殺案被通緝。

去年BBC和Netflix聯合製作一部影集名為「蛇惑」（The Serpent），就是改編自他的犯罪經歷。

索布拉杰從印度獲釋後返回法國，然後2003年在尼泊爾首都加德滿都的一家賭場被捕，並且被控殺害美國背包客布朗齊（Connie Jo Bronzich），多年後又被判殺害布朗齊的加拿大友人卡瑞艾爾（Laurent Carriere）有罪。

索布拉杰自2003年起就一直在加德滿都戒備森嚴的監獄服刑。尼泊爾最高法院今天下令釋放他，並將他驅逐出尼泊爾。

在尼泊爾被判無期徒刑的罪犯通常要服刑20年。

BBC報導提到，尼泊爾法律中有一條規定說，表現良好並完成75%刑期的囚犯得以獲釋。

根據法新社報導，判決書寫說「將他一直關在監獄裡有違囚犯人權」，並說釋放他的另一個因素是他經常要為心臟病治療。

索布拉杰的律師說：「他已服完95%的刑期，而且考量到他的年齡，他應該早點出獄。」律師還說索布拉杰可能22日就會獲釋。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1111222