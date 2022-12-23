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與俄分享國家機密 德情報局員工涉叛國罪被捕

2022/12/23 12:09
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（中央社柏林22日綜合外電報導）德國當局今天表示，已經逮捕德國對外情報單位聯邦情報局（BND）一名德籍員工，因當局懷疑他今年與俄羅斯分享國家機密，從而犯下叛國罪。

聯邦檢察官辦公室表示，警方昨天在柏林逮捕這個名叫卡斯登（Carsten L.）的嫌犯，他是德國公民。警方突擊搜查他的住家和工作場所，也突檢另一人的住所和辦公處。

聯邦檢察官聲明指出：「被告涉嫌叛國…2022年，他因工作之便取得資訊，他將相關資訊和俄羅斯情報機構分享，而這些內容被視為國家機密。」

德國聯邦情報局在另一份聲明中表示，這名員工已被審前拘押，他的兩個辦公室也被搜查。

由於克里姆林宮在入侵烏克蘭問題上，與西方國家僵持不下，德國當局已經警告，俄羅斯的間諜活動可能會增加。根據聯邦情報局的資料，德國政府在4月驅逐了40名俄羅斯「間諜」。

俄羅斯駐柏林大使館未立即回覆路透社的置評要求。

德國聯邦情報局局長卡爾（Bruno Kahl）在另一份聲明表示，在意識到本局內部可能有人涉及叛國後，便立即展開深入內部調查。當這些懷疑得到證實時，聯邦情報局便請求聯邦檢察官介入。

卡爾並說，因此，在檢察官結束調查之前，聯邦情報局不會透露有關此案的任何進一步細節。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111223

#德國聯邦情報局
#德國
#卡爾
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