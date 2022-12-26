日本大雪10天釀17死 北海道數萬戶一度停電

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寒流襲日本，北海道北見市的民眾24日清掃車子附近的積雪。（共同社）

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本近日降下大雪在各地釀成災情，官員今天表示，過去10天已有17人因大雪身亡，北海道地區有數萬住戶一度無電可用。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳指出，受強烈冬季氣壓影響，從北海道到九州各地於22日至24日降下大雪，在名古屋市和高知市等平地也觀測到積雪。

北日本和東日本山區25日持續降下大雪，從17日以來的連日大雪，使得部分地區降雪量已達往年的3倍以上。

根據當地媒體報導，部分地區甚至在24小時內積雪深達1公尺。

朝日新聞報導，東北部山形縣23日起降下大雪，在截至24日早上的24小時內，各地最大降雪量包括山形市41公分、小國町97公分、長井市79公分、西川町大井澤77公分、大江町佐澤67公分等，均創下當地觀測史上最高紀錄。

日本氣象廳警告，受大雪影響地區的居民應儘量避免外出，因車輛恐深陷積雪當中。

法新社報導，日本政府官員今天表示，自12月17日以來，日本各地有17人因大雪身亡，數十人受傷。

NHK報導，死者包括一名在屋頂清除積雪不慎摔下的男性，以及在車內身亡的一名女性，疑似死於一氧化碳中毒。

NHK報導，由於許多事故在除雪時發生，呼籲民眾務必2人以上共同進行除雪作業，以確保安全。積雪多的地區則要留意雪崩意外。

北海道地區近日有數萬戶因積雪壓斷電纜而停電，大多數已經恢復供電。

紋別市在23、24日發生大規模停電，一度恢復送電後於25日上午再次停電，以鄂霍次克地方為中心，最多時有1萬9000多戶無電可用。

降雪天氣預料將於今天緩解。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1111226