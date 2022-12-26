更多編輯台推薦新聞：
張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」
娛樂

張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」

巴黎庫德族人遭槍殺為何矛頭指向土耳其 看懂法國族群新仇舊恨
國際

巴黎庫德族人遭槍殺為何矛頭指向土耳其 看懂法國族群新仇舊恨

全台縣市正副議長出爐 當選名單一次看
政治

全台縣市正副議長出爐 當選名單一次看

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

前叛軍指揮官出任尼泊爾總理 矢言平衡與中印關係

2022/12/26 18:58（12/26 19:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
尼泊爾總理達哈爾。（路透社）
尼泊爾總理達哈爾。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加德滿都26日綜合外電報導）尼泊爾執政聯盟官員告訴路透社，在共產黨毛派前叛軍指揮官達哈爾領導下，尼國新政府將努力平衡與鄰國中國和印度的關係，以推動這個全球最貧窮國家之一的經濟成長。

人稱「普拉查達」（Prachanda，意為火熱明亮者）的達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）離開先前所屬的聯盟後，在反對派共產黨聯合馬列派（UML）和其他5個小團體支持下，於25日出乎意料地成為總理。尼泊爾上月舉行大選後，產生「懸峙國會」（hung parliament）局面。

達哈爾先前曾兩度出任總理。UML領導人、前總理奧利（K.P. Sharma Oli）則被認為立場親中。

達哈爾領導的毛派中心黨（Maoist Centre party）高階幹部、預料將出任內閣部長的希瑞斯塔（Narayan Kaji Shrestha）表示：「我們將與兩個鄰國保持同樣親近的關係。」

希瑞斯塔強調：「我們必須立即將重點放在遏制通膨、維持儲備、增加資本支出、縮小貿易逆差和降低利率上。」

尼泊爾是印度和中國爭相發揮影響力的數個南亞國家之一。尼泊爾擁有3000萬人口，印度教徒占多數，長期以來一直被印度視為天然盟友。

印度也是尼泊爾最大的貿易和經濟夥伴。總理莫迪（Narendra Modi）是首批祝賀達哈爾的外國領導人之一。

北京和新德里皆已向尼泊爾提供數十億美元援助和投資。尼泊爾擁有豐富的水力發電資源。（譯者：施施/核稿：林治平）1111226

#達哈爾
#尼泊爾
#希瑞斯塔
延伸閱讀
尼泊爾共黨內鬥掀動盪 印媒：印度支持民主解決尼泊爾政爭 反總理派爭取印度中國支持尼泊爾大選 親印度執政聯盟料繼續掌權
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族