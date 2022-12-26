日本復興大臣陷前統一教醜聞 傳將遭首相岸田撤換

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）今天報導，首相岸田文雄在支持率低迷之際，將撤換陷入醜聞的復興大臣秋葉賢也，這是岸田今年8月組建當前內閣以來第4度撤換大臣。

路透社報導，秋葉賢也負責監督2011年日本大地震和海嘯受災地區重建工作。NHK指出，他的職位將被前內閣府特命擔當大臣（金融擔當）伊藤達也所取代。

秋葉賢也被控捲入違反選務法規，並且被控與舊統一教（Unification Church，現稱世界和平統一家庭聯合會）關係密切。

日本前首相安倍晉三今年7月於助選時遭槍擊身亡後，執政黨自民黨與前統一教的密切關係被揭露，槍擊案嫌疑人山上徹也聲稱，前統一教害他的家庭散盡財產，因此懷恨在心，並怪罪安倍協助推廣統一教。

前統一教以集體婚禮為人所知，批評人士認為不屬於正統宗教，甚至抨擊為邪教，多份民調受訪者提及，自民黨與前統一教的關係密切，是岸田支持率低迷的一項原因。

日本共同社（Kyodo News）23日報導，岸田一直考慮撤換他內閣中的部分大臣，以提振他的支持率。共同社今天引述多位不具名政府消息人士報導，岸田也計劃撤換他的總務大臣政務官杉田水脈。

杉田水脈被日媒稱為「失言女王」，曾稱「不能生小孩的LGBT（同性戀、雙性戀和跨性別者）沒有生產性」，並在談到性犯罪等議題時指稱「女性很會說謊」，她在12月初收回了過去發表的一些言論並道歉。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111226