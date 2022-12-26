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極右派入閣有意修法 以色列總統促保障人民權益

2022/12/26 21:37
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（中央社耶路撒冷25日綜合外電報導）以色列即將上任的新政府中的極右派成員呼籲修改反歧視法，總統赫佐格今天對全體民眾的福祉表達關切之意，無論其認同或價值觀為何。

以色列總理人選尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）本週將公布他的宗教民族聯盟政府，他誓言將捍衛容忍的原則。

然而，他的政治對手批評這位保守派老將易受極右派盟友的政治要求影響。

赫佐格（Isaac Herzog）在推特發文說：「以色列公民憂心基於他們的身分或價值觀而受到威脅的情況，這違背了以色列的基本民主和道德原則。」以色列總統為象徵性職務，未握有實權。

尼坦雅胡今天2度表示，他的政府將捍衛平權。

他在聲明中說：「我們將不容許任何歧視LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）或傷害任何其他以色列公民的權益。」

今天稍早極右派「宗教錫安主義黨」（Religious Zionist）一名內定閣員告訴以色列公共電台，飯店應該可以基於宗教理由而拒絕提供服務，醫師也一樣，只要其他的飯店或醫師可以提供服務。

尼坦雅胡的保守派「聯合黨」（Likud）和看法相同的宗教民族政黨在11月1日的大選中拿下多數席位。這些宗教民族政黨和以色列極端正統派及西岸屯墾社區的關係密切。

對於極右派宗教錫安主義黨黨魁史莫崔赫（Bezalel Smotrich），以及猶太力量黨（Otzma Yehudit）的班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）即將入閣，巴勒斯坦人和以色列自由派感到失望。

此外，尼坦雅胡今天表態挺修法，希望修改阻擋支持恐怖行動或種族主義者競選國會議員的條文，但也強調會確保以色列公民的平等權利。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1111226

#尼坦雅胡
#以色列
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