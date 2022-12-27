俄外長已提戰事解決方法 促基輔為自身利益履行

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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）塔斯社引述俄羅斯外交部長拉夫羅夫說法報導，基輔當局清楚明瞭莫斯科對解決烏克蘭衝突的提案，結果不是烏克蘭為了自己好履行提議，要不就是交由俄軍決定這個議題。

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）今晚引述拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說法報導：「敵方清楚明瞭我們提議將這個政權控制的領土去軍事化與去納粹化的構想，也就是消除這些領土對俄羅斯安全發出的威脅，包括我們新奪下的土地。」

「重點很簡單：為了你們自己好履行提議。否則，這個議題將交由俄軍決定。」

俄羅斯一直稱對烏克蘭的入侵行動是「特別軍事行動」，目的是為了將烏克蘭「去軍事化」與「去納粹化」。基輔當局與西方盟國稱這是為了奪取土地的帝國主義式侵略。

今年9月，莫斯科舉行完所謂的公投後，聲稱兼併烏克蘭4個省分，包括頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫松（Kherson）。基輔當局與其盟國稱這是非法的假公投。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天說，莫斯科對談判抱持開放態度，並批評基輔當局與其西方盟國沒有支持會談。華府先前稱在俄羅斯持續攻擊下，這個立場只是裝模作樣。

拉夫羅夫跟塔斯社說，談到這場衝突會持續多久時，「現在輪到基輔政權採取行動，而在背後發號施令的是華府」。

俄烏戰爭進入第11個月，已造成數以千計民眾死亡、數以百萬計人流離失所並把城市變成瓦礫堆，迄今仍看不到結束的跡象。

基輔當局已排除為了和平向俄羅斯讓出任何土地的可能性，並公開要求俄羅斯放棄所有領土。莫斯科堅稱正在追求「去軍事化」與「去納粹化」，但實際上尚未全面定義其目的。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1111227