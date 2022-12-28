華盛頓州4變電站遭破壞 憂為極端分子煽動恐懼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國西部華盛頓州4個發電站週末期間遭到破壞，讓人對可能是右翼極端分子在全國各地煽動恐懼並挑起民眾衝突的疑慮加深。

法新社報導，這場破壞行為在耶誕節當天導致西雅圖南部港口城市塔科馬（Tacoma）約1萬4000人停電，警方今天未就疑是幕後黑手提出說明。

其中兩個遭破壞變電站是塔科瑪公共事業公司（Tacoma Public Utilities, TPU）旗下設施，根據公司聲明，12月初曾收到聯邦執法部門警告，稱其電網面臨威脅。

皮爾斯郡（Pierce County）警長辦公室25日表示，正在調查此事，但沒有逮捕任何人，也不知道這是否是一起協同攻擊。警方聲明，他們知道華盛頓其他地方、俄勒岡州和北卡羅來納州也有類似事件。

「此時可能有多種原因…我們必須調查，而不是倉促下結論。」

但此前美國官員警告，聲稱要引發種族戰爭的新納粹分子正以發電站為目標。

根據美國媒體，國土安全部在1月的情報備忘錄中表示，暴力極端分子「至少從2020年已制定攻擊電力基礎設施的可靠、具體計畫，因為電網與其他基礎設施部門相互依存，確定電網為特別吸引人的目標」。

12月初，北卡羅來納州穆爾郡（Moore County）因有人使用步槍損壞兩個變電站，導致4萬5000戶家庭和企業斷電。

2月時，3名與新納粹有關聯的男子在俄亥俄州哥倫布市（Columbus）認罪，他們密謀使用步槍和炸藥破壞多處發電站。

去年，5名據稱隸屬白人至上主義者和新納粹網路討論群組的男子，在北卡羅來納州被控策劃攻擊發電站。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111228