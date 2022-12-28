更多編輯台推薦新聞：
高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫
國際

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫

糧價、高溫、北韓射彈到全球人口 回顧2022年10項破紀錄大事
國際

糧價、高溫、北韓射彈到全球人口 回顧2022年10項破紀錄大事

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
2023元旦新制一次看》18歲可辦信用卡租房、手搖飲須標咖啡因
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300
首頁 / 國際

密謀綁架密西根州長 右翼民兵組織首腦判刑16年

2022/12/28 13:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國司法部宣布，極右翼民兵組織首腦佛克斯（Adam Fox）因密謀綁架並意圖殺害民主黨籍密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer），今天被判處16年有期徒刑。

綜合法新社和路透社報導，39歲的佛克斯與47歲的共同被告克勞夫特（Barry Croft）已於8月遭判有罪，罪名是共謀綁架惠特梅爾，並準備在這場2020年的密謀中使用大規模殺傷性武器。

佛克斯和民兵組織其他幾人共同計劃襲擊惠特梅爾的行動，部分是為回應她的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隔離政策，但他們也說這是為了發動一場內戰，一行人中包含一名聯邦調查局（FBI）的線人。

惠特梅爾是總統拜登角逐白宮競選活動的共同主席，她曾因自己的COVID-19政策與時任總統的川普公開發生衝突。

根據美國司法部，相關罪犯串謀從惠特梅爾在密州艾克拉皮茲（Elk Rapids）附近的度假小屋綁架她，並在脫逃過程使用土製炸彈對付安全人員。

佛克斯原可能面臨無期徒刑，如今獲判16年有期徒刑；克羅夫特則將於明天被判刑。

密州法院12天前判處參與這項密謀的其他3人7至12年不等的徒刑，罪名是犯下國內恐怖主義罪。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1111228

#惠特梅爾
#佛克斯
#拜登
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
耶誕佳節 拜登和第一夫人致電感謝駐守各地美軍