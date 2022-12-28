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日本飛彈警報將採新做法 可提早1分鐘發布

2022/12/28 15:56
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（中央社東京28日綜合外電報導）日本政府今天宣布將修改可用來發布飛彈警報的全國瞬時警報系統（J-Alert），在飛彈掉落「可能性高」的階段就發布，且警戒地區將擴大，目的是為了能提早一分鐘發布警報。

日本讀賣新聞報導，日本政府至今做法是在確定彈道飛彈被預測可能掉落的地區後，才會發布警報，未來將改成在「可能性高」的階段就發布。至於原先警報地區以單一都道府縣為原則，日後也將擴及鄰接的都道府縣，主要目的是希望迅速地提供相關資訊。

如果將新作法套用在今年10月4日北韓試射飛越日本青森縣上空的彈道飛彈，估計可提早約一分鐘發布警報。目前預估大約要花6個月左右時間進行系統改正。

每日新聞報導，日本政府10月4日雖然針對北韓試射彈道飛彈發布警報，但飛彈飛越青森縣上空的時間幾乎跟警報發布同時。

今年11月3日北韓再度試射飛彈時，日本政府仍然無法提前發布警報，讓日本政府過去一段時間持續針對確保民眾避難時間進行檢討。

至於擴大警報發布範圍，主要目的也是為了節省鎖定飛彈掉落正確地點所花費的時間，希望能更快發布警報。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1111228

#日本
#北韓
#青森縣
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