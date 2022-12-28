美退役飛官訓練中國軍機飛行員 澳洲批准引渡美國

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（中央社雪梨28日綜合外電報導）根據澳洲廣播公司報導，澳洲已經批准將美軍陸戰隊退役飛行員杜甘引渡到美國，他因訓練中國軍機飛行員而在美國面臨多項指控。

路透社報導，據美國法院本月公開的2017年起訴書，杜甘（Daniel Duggan）遭控違反美國武器管制法律，訓練中國軍機飛行員如何駕機降落航空母艦。他10月在澳洲被捕後一直遭到羈押。

澳洲廣播公司（ABC）報導，本案定明年1月移交地方法院，杜甘仍可上訴。

澳洲檢察總長德雷富斯（Mark Dreyfus）和他的辦公室都沒有回應路透社的置評要求。

暫時無法跟杜甘的委任律師米拉里斯（Dennis Miralis）取得聯繫。他曾經表示，杜甘是澳洲公民，已經放棄美國公民身分，並且否認違反任何法律。

2017年的起訴書載明，杜甘仍具美國公民身分期間，2010年和2012年有3次透過南非一所飛行學校，「為中華人民共和國飛行員提供軍事訓練」。

杜甘遭控罪名還包括在中國提供飛航服務，並為中國軍機受訓飛行員提供評估，以及教授他們駕機降落航空母艦。

杜甘遭4項罪名起訴，分別是共謀非法出口防衛服務至中國形成共謀詐欺美國、共謀洗錢、違反武器出口管制法（Arms Export Control Act）以及違反國際武器交易規定。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111228