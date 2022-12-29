美暴風雪持續癱瘓交通 數千航班停飛成堆行李滯留

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（中央社巴爾的摩28日綜合外電報導）全美各地今天另有數以千計的航班取消，在美國陷入致命的超級風暴之際，連日交通打結的狀況似乎沒有結束跡象，西南航空的機場櫃位擺滿無人認領的行李。

法新社報導，紐約州西部伊利郡（Erie County）是受這場大型冬季風暴衝擊最大的地區，官員通報罹難人數攀升至37人，全美因暴風雪死亡的總數至少59人。

在伊利郡的主要城市水牛城（Buffalo），工作人員持續全天24小時搶修電力，市長布朗（Byron Brown）今天清晨在推特（Twitter）發文說，受停電衝擊的人數降至500人。

全美各地的機場上演另一種危機，西南航空公司（Southwest Airlines）被迫取消數以千計的航班，試圖讓不斷惡化的後勤崩潰狀態恢復正常。

西南航空的後勤問題導致數以千計的顧客、機師與空服員滯留機場。

社群媒體流傳的影片顯示，在納希維爾（Nashville）與奧蘭多（Orlando）等城市，西南航空櫃檯處擺了一排又一排的滯留行李。

在繁忙的耶誕週末假期前侵襲美國的暴風雪，導致全美大多數地區出現嚴寒天氣，連德州與佛羅里達州等南部地區也陷入酷寒。

全美各地的氣溫今天回升，包括仍處於分流模式的水牛城。這座城市位於伊利湖（Lake Erie）湖畔，靠近加拿大邊界，美國與暴風雪有關的死亡案例，大多數出現在水牛城。

23日晚間氣溫驟降時，通勤民眾與一些逃離冰凍住家的居民受困公路，第一線應變人員無法向他們提供救援。

伊利郡行政首長波隆卡茲（Mark Poloncarz）在推特上表示：「目前有多具身分不明的遺體。我向所有在這場可怕暴風雪失去親人的人致上最深切的同情與慰問。」

波隆卡茲在推特上說，國民兵計劃前往停電地區挨家挨戶安檢，同時重申水牛城仍禁止開車。

官員也開始準備因應可能出現的下一場危機，也就是大量融雪造成的衝擊。

氣溫預計將於30日升到攝氏10度，紐約州長侯可（Kathy Hochul）今晚下令安置抽水機與沙包，以防「可能危險的洪水狀況發生」。

西南航空還需要數天才能解決系統性崩潰狀況。根據航班追蹤網站FlightAware，西南航空今天取消超過2500架次航班，占美國所有取消航班的近90%。

運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）接連接受媒體訪問時表示，他跟西南航空執行長喬登（Bob Jordan）說，政府將「追究他們的責任」，要求西南航空賠償顧客因取消班機衍生的成本以及旅遊相關經費。

根據西南航空官網發布的影片聲明，喬登說，他「真的感到很抱歉」，承諾「將彌補顧客」。他又說：「我們樂觀地認為，我們可在下週前重返正軌。」

喬丹坦言，行程安排軟體在這場暴風雪中失靈，公司面臨的問題凸顯升級這個過時軟體的必要性。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1111229