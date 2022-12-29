沒煙火、沒狂歡 俄侵烏烽火未熄這個新年很難過

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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯人總習慣盛大、歡樂和興高采烈地慶祝新年這個大節日，但今年不一樣。

經過10個月激戰和混亂動員，鮮少有人有心情大肆慶祝。

大雪紛飛的莫斯科街頭張燈結綵，卻也掛了些軍人肖像，讓人不禁要問：在充斥血腥致命戰爭、其中不乏重大挫敗的1年接近尾聲之際，和過去一樣舉行慶典，恰當嗎？

烽火不熄，人們無心開派對狂歡，莫斯科也取消了傳統的新年煙火。

莫斯科民眾阿爾希波娃（Nadezhda Arkhipova）贊成這個決定。她說，希望這筆錢能省下來，用在軍隊以及被動員的「我國衛士」。

40歲的她說：「最重要的是，軍人不該缺乏精良的裝備。」

衣著襤褸、準備不足的動員軍照片經媒體大肆報導，讓一些俄國人義憤填膺。

總統蒲亭（Vladimir Putin）取消了每年年底例行在莫斯科紅場（Red Square）舉行的冰上曲棍球比賽，也宣布停辦新年馬拉松記者會，改以廣播向民眾放送午夜致詞。

俄羅斯市井小民2023年新希望之一，就是戰爭能夠結束。

51歲的護理人員薩波瓦洛娃（Irina Shapovalova）說，她「最大的希望就是頭頂的天空和平寧靜」，「很多人都在受苦」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111229