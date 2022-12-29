日本修正禁令 港航班不載中國客可飛那霸等機場

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本明天將實施「中國限定」的強化邊境方案，原本連香港航班也受影響，不過，日方今天修正，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例急遽增加，日本宣布30日起來自香港及中國航班只可降落東京羽田等4座機場。香港當局12月28日要求日本取消這項對直飛航班的限制。

日本沖繩時報報導，沖繩縣往來香港的直飛航班受疫情影響，在停飛2年7個月後才剛於今年10月復航，沒想到日本政府突然宣布要求停飛，讓沖繩縣內期待外國觀光客回流的觀光業界強烈反彈。

沖繩觀光會議局等5間公司及團體，12月28日已要求中央政府撤回限制香港直飛航班的禁令。

琉球新報報導，日本政府日前要求營運往來香港航線的航空公司，取消香港直飛沖繩那霸、福岡及北海道新千歲3座機場的航班，不過，國土交通省今天下午已通知相關航空公司，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，該航班就可以跟過去一樣直飛上述日本3處航點。

國土交通省雖然有條件修正了日本政府12月27日公布的航班取消要求，讓香港直飛航班不受影響，但現階段仍舊不同意增加航班。

香港航空與香港快運航空（HK Express）都有營運那霸直飛香港航線。香港航空從12月30日起仍將維持目前每天一個往返航班，但從12月30日到2023年1月3日止，從香港飛往那霸的航班將空機不載客前往，目前正研議採退款等方式因應已訂位旅客。

香港快運航空將持續檢討包括營運計畫在內的未來因應作為。

讀賣新聞日前報導，日本政府12月27日公布的「中國限定」邊境管控強化方案重點如下：

1、具7天內中國本土旅遊史的所有旅客，必須在入境日本時接受病毒篩檢。

2、篩檢陽性且有症狀者必須在隔離設施（如飯店）內隔離7天，無症狀者也要隔離5天。

3、將針對所有陽性患者實施基因定序。

4、往來中國本土及港澳地區的航班，只能利用成田、羽田、關西及中部4座國際機場。

上述規定從12月30日零時起適用。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111229