日媒：統合司令部設在何處未定 暫不於明年度創設

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（中央社記者楊明珠東京29日專電）日本防衛省（國防部）計劃成立聯合指揮系統「統合司令部」，以加強陸海空自衛隊協調運用。日媒今天報導，因統合司令部設立於何處尚未確定，暫不於2023年度創設。

日本產經新聞報導，多名政府相關人士透露，政府考慮新設的統合司令部暫不於2023年度創設，相關經費並未編列於2023年度的原始預算案。統合司令部將設於防衛省內的何處，目前還在審慎協商，目標2024年度創設。

日本政府16日召開內閣會議決定新版的「安保3文件」（國防3文件），載明將儘速創設一個常設的統合司令部。安保3文件載明日本將擁有「反擊能力」（敵基地攻擊能力），在運用反擊能力時，針對攻擊目標等，美日之間有必要進行協調。日本如果創設統合司令部，可加強美日雙方合作。

目前，日本防衛省統合幕僚長（相當於參謀總長）負責對防衛大臣提供軍事建言，同時負責作戰指揮。如果是新體制設立統合司令部，將新設負責自衛隊整體作戰指揮的統合司令官，而統合幕僚長持續負責因應政治，對防衛大臣提供軍事建言。

創設統合司令部的構想始於2011年311大地震後，統合幕僚長須向首相等做說明，還需與美軍聯絡，同時還要指揮救災，出現分身乏術的問題。創設統合司令部一事原本考慮記載於2018年修訂的「防衛計畫大綱」，但後來放棄。理由之一是針對設置的地點，出現意見相左的情況。

對於有事（有緊急狀況）的因應，需做政治判斷的情況多，以設於接近首相官邸（行政中心）防衛省廳舍（位於東京都市谷）為主的聲浪強。

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陸上自衛隊、統合幕僚相關人士認為，防衛省廳舍若要設立約有400人編制的統合司令部，空間可能太窄，最好設於統合陸上自衛隊5個地方方面隊的陸上總隊司令部所在地朝霞駐囤地（東京都練馬區）。

另有看法指出，可設於指揮航空自衛隊戰機部隊的航空自衛隊總隊司令部所在地橫田基地（位於東京都福生市），或是海上自衛隊自衛艦司令部所在地橫須賀地區（神奈川縣橫須賀市），因為美日兩國目前在這兩處已共享指揮統制系統。（編輯：林憬屏）1111229