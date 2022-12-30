印尼解除所有防疫措施 暫不對中國實施入境採檢管制

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（中央社記者李宗憲雅加達30日專電）印尼總統佐科威今天宣布取消所有防疫措施，且立即生效，但呼籲民眾在室內及人群聚集的場所戴上口罩。另外，針對中國明年1月8日正式開放國境，多國對中國旅客實施入境篩檢等管制，印尼政府並未跟進。

佐科威（Joko Widodo）今天表示，立即取消所有公共活動限制措施（PPKM），他說：「政府將不再限制集會活動，這是根據最新的感染確診數所做的決定。」

佐科威指出，最近幾個月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已經受到控制，「經過考慮，並研究了10個月，基於現有確診病例，政府決定撤銷防疫措施」。

事實上，在佐科威宣布解除所有防疫措施前，印尼對於打過加強劑疫苗的民眾已經沒有任何行動限制，但當局仍要求室內必須戴口罩，且進入商場或大樓必須掃QR Code條碼記錄行蹤。

過去這兩年，印尼一度成為亞洲疫情最嚴峻的國家，但過去一週，每天確診病例已將降至1000例以下，住院和死亡人數也持續降低。根據印尼衛生部門的數據，已有超過75%的6歲以上的人口接種兩劑疫苗。

另外，印尼媒體也十分關注中國疫情，並聚焦當局是否會對中國旅客實施入境採檢管制，擔心疫情蔓延。目前包括美國、台灣、日本、印度等國都針對中國旅客實施入境篩檢等管制措施，印尼政府至今則未計劃改變中國旅客的入境規定。

不過，印尼國家災害應變總署（BNPB）透露，中國旅客入境管制仍可能會有調整。發言人穆哈里（Abdul Muhari）昨天向印尼媒體說：「也許衛生部會觀察一下。」

他並解釋，目前外國旅客入境仍必須檢查體溫、症狀和是否完整接種疫苗，若有症狀的旅客則必須進行檢測，並補充稱「衛生部及交通部仍特別關注國外的疫情動態」。

早前，伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）27日曾發布新聞稿指出，國會議員妮蒂（Netty Prasetyani）提醒政府必須對中國COVID-19確診數暴增保持警戒。

她認為，政府應該請流行病學家進行研究，以訂定有科學依據的防疫措施。她說：「保持謹慎非常重要，這樣面對中國確診病例暴增，我們才不會走錯方向。」（編輯：黃自強）1111230