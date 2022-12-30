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巴菲特打破慣例插手家鄉政治 籲當局棄電車計畫

2022/12/30 21:03
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（中央社奧瑪哈29日綜合外電報導）美國投資大師巴菲特打破了他不碰地方政治的慣例，敦促家鄉內布拉斯加州奧瑪哈市（Omaha）放棄路面電車計畫，因為巴菲特認為路面電車造價昂貴，且不如公車系統彈性靈活。

巴菲特（Warren Buffett）已經致函給奧瑪哈世界前鋒報（Omaha World-Herald）的編輯，且於本週會晤奧瑪哈市長，遊說當局放棄這項耗資3億600萬美元的路面電車計畫，並敦促奧瑪哈市讓市民投票表決這項計畫。

但奧瑪哈市政府官員仍在推動路面電車建設，因為他們相信這項計畫會促進發展。

美聯社報導，巴菲特在他的信中寫道：「透過公車系統的擴展或更密集班次，居民可以獲得更好的服務。」

「隨著人口、商業及期望目的地的變化，公車系統可以重新設計。但路面電車僅能維持機械式行駛，且須付出大量的公共補貼。錯誤實際上是由僵固所造成。」

巴菲特今天沒有回應有關他所寫信件的問題。

奧瑪哈市長史托瑟特（Jean Stothert）告訴奧瑪哈世界前鋒報，她昨天見了巴菲特，兩人討論路面電車和奧瑪哈市的發展議題。

史托瑟特說道：「我相當欽佩巴菲特先生，但我心懷敬意地不認同他對路面電車的立場。」（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1111230

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