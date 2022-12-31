全球迎接2023年 澳洲雪梨率先跨年

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（中央社雪梨31日綜合外電報導）全球80億人口今天準備迎接2023年來臨，告別跌宕起伏的一年。這一年來的大事包括歐洲爆發戰火、物價飛騰，以及阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）終於拿下世足賽大力神盃。

法新社報導，經過連年因疫情而掃興後，許多人指望跨年夜能縱情歡樂，並將荷包緊縮，以及日漸被人遺忘但尚未消散的疫情拋諸腦後。

澳洲雪梨將是全球最早迎接2023年曙光的大城市之一，歷經兩年防疫封鎖以及因Omicron變異株肆虐而沖淡的歡慶活動後，如今可再次自稱是「世界跨年夜之都」。

澳洲邊界目前已重新開放，跨年夜預期將有100多萬人站在五光十色的雪梨港邊，觀賞照亮夜空的10萬發煙火表演。

在今天中午時分，數百名急欲尋歡作樂的民眾已占據最佳位置，準備在煙火噴發聲中迎接2023年來臨。

在雪梨歌劇院附近等候的男子休派特森（David Hugh-Paterson）告訴記者：「過去一年對我們而言是相當好的一年，能撐過疫情當然是件好事，我們同時也展望未來。」這個地點的人群不斷聚集，許多人撐傘躲避南半球的夏日豔陽。

雪梨當局預期，跨年夜在網上或電視上觀看雪梨跨年活動的民眾將接近5億人。

負責煙火施放活動的佛蒂（Fortunato Foti）說：「只要我們能讓大家聚在一起慶祝佳節，使大家再次以樂觀歡娛的心情展望來年，那麼我們就算成功了。」（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1111231