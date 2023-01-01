邁入2023 澳洲雪梨絢麗煙火率全球揮別疫情陰霾

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（中央社雪梨1日綜合外電報導）全球80億人口迎接2023年，揮別過去12個月起起伏伏，包括歐洲戰爭、價格飆漲、梅西奪世界盃榮耀，以及英國女王伊麗莎白二世、球王比利及前羅馬天主教教宗本篤十六世的過世。

綜合法新和路透社報導，澳洲走過2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城歲月，喜慶第1場沒有防疫限制的除夕。雪梨作為全球最早步入新年的主要城市之一，釋放著耀眼奪目的煙火大秀，知名的雪梨港灣大橋（Harbour Bridge）首度洩下彩虹瀑布。

對一些人來說，2022年是猜字遊戲Wordle的一年，是職場「大離職潮」（Great Resignation）的一年，是泰勒絲（Taylor Swift）新專輯的一年，是奧斯卡頒獎典禮驚天耳光的一年，以及億萬富豪崩潰的一年。

而2022年也是英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）、巴西足球傳奇比利（Pele）、前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）、前中國國家主席江澤民、前日本首相安倍晉三相繼離世的一年，前羅馬天主教教宗本篤十六世（Benedict XVI）也在除夕夜去世。

2022這一年，全球人口於11月超過80億的歷史性大關。

然而，2022年最可能因武裝衝突重返歐洲而被人們銘記。俄羅斯入侵烏克蘭迄今300多天，據聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）說法，已造成約7000名平民喪生，另有1萬多人受傷，約1600萬烏克蘭人逃離家園。

一些烏克蘭人會默默的以燭光禱告來慶祝新年，另一些人則打算徹夜狂歡以展決心。

23歲、從事電影業的穆登克（Yaroslav Mutenk）說，無論如何，他都要去朋友家慶祝，「我們的敵人，俄羅斯人，可以破壞我們的平靜，但無法摧毀我們的精神」。

烏克蘭官員表示，俄羅斯昨天對烏克蘭發動3天來第2輪的大型飛彈襲擊，除夕夜全烏各地都通報有爆炸情形。

基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）在加密通訊軟體Telegram寫道，「恐怖主義國家發射了幾波飛彈，他們在祝我們新年快樂，但我們會堅持下去」。

而在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）治下的俄羅斯，民眾對盛大的慶祝活動似乎不感興趣。莫斯科取消傳統煙火秀，51歲民眾沙波瓦洛瓦（Irina Shapovalova）說，他們對2023年最大的希望就是「頭上有個和平的天空」。

在中國，當局2022年12月剛取消嚴苛的COVID「清零」防疫政策，這一轉變導致感染率飆升，意味著有些人沒有心情慶祝新年。

一名山東省的網友在社群媒體寫道：「這個病毒真該死，真難相信今年我甚至找不到一個健康的朋友可以和我一起出去迎接新年的到來。」

另外有人則抱持希望，希望新年預示著中國將回到疫情前生活。一名江蘇省的網友說：「2022一整年，我都在COVID下生活、工作…希望2023年一切都能回到2020年前的狀態。」

在法國，繼COVID打亂2020、2021年版的新年活動後，巴黎也將舉行自2019年以來的首場新年煙火秀。這場長達10分鐘的煙火秀定於午夜開始，預計將吸引50萬人湧進著名的香榭麗舍大道（Avenue Des Champs Elysees）湊熱鬧。

在英國，倫敦同樣迎來自COVID以來的首場跨年煙火表驗，預計將會有約10萬人買票觀看這場盛會。

蘇格蘭愛丁堡舉世聞名的除夕節慶活動，也是3年來首次回歸。

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不過在克羅埃西亞，包括首都薩格勒布（Zagreb）在內的數十座城市取消新年煙火活動，因應部分人士認為煙火噪音和廢氣對家中「毛小孩」和人有破壞性影響，改採較具環保意識的慶祝活動。

亞得里亞海城鎮羅維尼（Rovinj）計劃用雷射表演取代煙火；薩格勒布正在準備五彩紙片、視覺效果和音樂；港口城市瑞伊卡（Rijeka）的目標則是把施放煙火的費用，挪去給動物保護協會使用。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1120101