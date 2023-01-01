日本民眾聚集富士山腳及第一高樓頂 迎新年曙光[影]

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本今天多數地方天清氣朗，包括能同時看到富士山與新年曙光的山梨縣一處公園，及位於大阪市的日本第一高樓頂等地，都可以看到許多民眾爭睹2023年第一道曙光。

日本放送協會（NHK）報導，北海道根室市的納沙布岬，是除了「北方領土」外的北海道極東點，以最早迎接新年首道曙光之地為民眾周知。

納沙布岬今天上午6時的氣溫只有零下4.3度，但天氣相當晴朗，肉眼就可以清楚看到「北方領土」的齒舞群島各島嶼，吸引約1500人在寒風中等待曙光。等到新年第一道曙光在上午7時前從海平面升起時，現場民眾歡聲雷動。

跟男朋友從東京來到這裡的20多歲女性說，2022年是一個因為戰爭等讓和平受到威脅的一年，希望今年是一個更加明亮且有很多好事發生的一年。

位於山梨縣山梨市的「笛吹川水果公園」，是可以從約海拔600公尺處眺望富士山及新年曙光的知名景點。

今天破曉前就可以看到許多民眾攜家帶眷造訪，邊享用豬肉湯邊聽當地管樂團演奏，等到上午7時左右新年曙光出現時，可以看到有些民眾雙手合十祈願、有些民眾忙著拍攝日出美景。

跟家人從神奈川縣來訪的男性說，希望新的一年是家人都能健健康康的一年。

位於大阪市的日本第一高樓「阿倍野Harukas」，樓高60層、高度約300公尺，經營大樓的公司每年都會在可一覽美景的觀景台及屋頂停機坪，舉辦觀看新年曙光的觀賞會。

事前申請觀賞今年新年曙光的約260人，在破曉前的凌晨就摸黑到場等候。上午7時過後，太陽從雲層縫隙露出，民眾就在冷風吹拂中拍下曙光照或彼此與曙光的合照。

另外，東京都中央區的石川島公園是市區知名的觀賞日出景點，今天上午6時前也聚集大量人潮。跟家人一同前來的男性說，新年曙光可以洗滌心靈，希望今年也是充實的一年。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120101