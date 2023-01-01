4郵輪公司使用古巴國有化港口 判繳138億元給美企

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）4家郵輪公司因使用古巴首都哈瓦那1960年被共黨政府國有化的一處港口，美國法官判決它們須支付合計近4億5000萬美元（約新台幣138億元）給美國公司「哈瓦那碼頭」。

法新社報導，「哈瓦那碼頭」（Havana Docks）原本擁有使用該港口的特許權，古巴共產革命後，被剝奪港口使用權。

但佛羅里達州聯邦法官布倫（Beth Bloom）昨天判決，嘉年華（Carnival）、地中海航運（MSC SA）、皇家加勒比（Royal Caribbean）與挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）等公司須各自支付1億900萬美元加訴訟費，給哈瓦那碼頭公司。

上述郵輪公司都在哈瓦那靠港，布倫寫道，法院認定被告「各自從它們的非法交易活動中，賺取數以億計美元的巨額營收，對原告構成損害」。

美國自1962年起對古巴島實施經濟禁運措施。

前總統歐巴馬（Barack Obama）在2016年放寬條件，允許郵輪公司中途在古巴停留，但他的繼任者、共和黨籍前總統川普（Donald Trump）推翻該決定。

不過，這次法院判決的基礎並非禁運，而是依據1996年赫姆斯柏頓法（Helms-Burton Act）的條款。

當年美國國會允許那些資產被古巴卡斯楚（Fidel Castro）政府沒收的美國人，對使用該資產而獲利的人提告，希望藉此阻撓投資古巴。

但之後幾任美國總統暫停應用該措施，直到川普在2019年決定實行它。

一系列法律行動隨之而來，郵輪公司的案件則是第一個步入重要關頭的官司。上述郵輪公司都是登記在其他國家，但在佛州有重要業務。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120101