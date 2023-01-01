19歲男跨年赴時報廣場揮刀 菜鳥警上班首日遭砍傷

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（中央社紐約1日綜合外電報導）美國紐約警方跨年夜在時報廣場（Times Square）值勤時，有數名員警遭一名揮刀男子傷及頭部，其中一人是第一天上班的菜鳥員警，警方正在調查犯嫌是否為伊斯蘭極端主義分子。

綜合美國國家廣播公司紐約台（NBC New York）與「紐約郵報」（New York Post）報導，多名執法單位消息人士說，事發於當地時間昨夜10時過後不久，地點在時報廣場外一個安檢區。

19歲犯嫌比克福特（Trevor Bickford）被控襲擊現場一群紐約市警察局（NYPD）員警，聯邦與地方當局正在調查他的背景。

紐約市警察局長修耶爾（Keechant Sewell）在夜間記者會中表示，來自緬因州威爾斯（Wells）的比克福特手持大型刀具，在介於第51街和第52街的曼哈頓第8大道，朝3名員警揮刀；這3人都被送往貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital）治療，預料他們都沒有生命危險。

修耶爾表示，其中一名年資8年的員警頭部遭砍傷，另一名12月30日剛從警校畢業的菜鳥頭骨骨折，這名新手警察被分派到史塔登島（Staten Island）轄區，在上班第一天前往執行跨年夜任務。

至少一名員警朝犯嫌開槍，擊中他的肩膀。警界消息人士說，歹徒傷勢未危及性命，初步調查顯示他不曾被捕，但因為以前的網路貼文被聯邦和地方執法單位盯上。

執法官員說，他們正在調查犯嫌是否曾在網路上張貼聖戰分子訊息，並來到紐約市襲警。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120101