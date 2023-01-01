羅馬遠離疫情陰霾 跨年夜音樂會湧入4萬人潮

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義大利首都羅馬12月31日湧入萬人，眾人在美麗煙花綻放中迎來2023年。（安納杜魯新聞社）

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（中央社記者陳攸瑋羅馬1日專電）義大利首都羅馬昨天湧入超過4萬人參加在馬克西穆斯競技場舉行的2023年新年音樂會。睽違3年，羅馬首次慶祝沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制的跨年活動。

羅馬人與外地遊客超過4萬人擠在羅馬市中心參加馬克西穆斯競技場（Circus Maximus）音樂會。這場跨年活動幾乎很少人配戴口罩。跨年活動從昨晚9時30分開始，到今天凌晨1時30分左右結束。考量到人潮眾多，部分限制交通的區域開放通行的時間較平常日長。

羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）在社群媒體熱情表示：「羅馬回來了！在馬克西穆斯競技場舉行的新年音樂會是一場奇蹟。我希望羅馬人和所有選擇在我們城市度過假期的遊客可以迎來健康、寧靜與和平的新的一年。」（編輯：林憬屏）1120101