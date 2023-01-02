巴西聖保羅州長就職 辦事處長馮光中出席觀禮

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（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）巴西聖保羅州長福瑞塔斯今天就職，駐聖保羅辦事處長馮光中應邀上午到聖保羅州政府旗士宮（Palácio dos Bandeirantes）出席聖保羅州第64任州長就職典禮。

馮光中代表中華民國政府向福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）及副州長拉穆契（Felício Ramuth）表達祝賀之意，並盼望他們在任內加深台灣與聖保羅州雙邊各項交流及合作。

駐聖保羅辦事處自1992年設立以來，首次獲聖保羅州政府邀請出席州長就職典禮，意義重大，是政府近年來積極與理念相近國家巴西良好互動的成果。

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出席典禮的來賓包括聖保羅州645個城市市長、巴西參眾議員、聖保羅州議員、州政府新任廳處首長、聯邦政府各部會駐聖州代表、各國駐聖州外交使節團、宗教界領袖、企業家、媒體及官員家屬等約1500人出席觀禮。

聖保羅州人口約4600萬，占巴西2億1300萬人口的21.6%，據聖保羅數據分析系統基金會（SEADE）統計資料，聖保羅州2020年國內生產總額（GDP）達6034億美元，相當於全球第21大經濟體、拉美第三大經濟體與第三大消費市場，地位舉足輕重。（編輯：郭中翰）1020102