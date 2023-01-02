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最後一個邊關解封 委內瑞拉哥倫比亞盼重振貿易

2023/1/2 12:29
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（中央社委內瑞拉烏瑞尼亞1日綜合外電報導）委內瑞拉和哥倫比亞今天重啟兩國邊界上最後一段封鎖的邊關。當地因外交爭端而關閉多年，在的新領導階層下而得到解決。

法新社報導，掛著兩國牌照的車輛穿過阿塔納西奧-吉拉爾杜特大橋（Atanasio Girardot）時，駕駛人按喇叭、乘客揮舞旗幟歡欣通過。

過去兩國關係緊繃時，這座橋被設置貨櫃阻隔通行。又名堤恩狄塔斯（Tienditas）的這座橋，是自去年兩國重拾外交關係以來最後一處還沒打通的邊關。

這道邊關7年前局部封閉、2019年徹底堵絕。當時的哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）質疑委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）2018年當選連任正當性，馬杜洛隨即中斷兩國外交關係。

哥倫比亞首位左派總統裴卓（Gustavo Petro）去年一上任，就尋求重建兩國關係，並推動重開邊境。

過去只有行人才能通行的邊關，2022年9月26日恢復貨車通行，空中交通也自此恢復。

兩國也都希望重振雙邊貿易；雙邊貿易額2008年時曾達72億美元，但從此一路崩盤。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1120102

#馬杜洛
#哥倫比亞
#裴卓
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