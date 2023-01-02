俄羅斯推遠距工作法 恐加速科技人才外流

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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）俄國試圖引誘數以萬計在海外為國內企業工作的人回流、又要避免「迫使他們轉而投效外國企業」之際，現在計劃立法規範遠距工作，備受打擊的資訊科技業可能會在來年失血更多。

路透社報導，資訊科技員工易地工作相對容易，莫斯科在2月24日派軍隊入侵烏克蘭後逃離的許多俄羅斯人以及在9月開始徵兵時逃離的數十萬人中，資訊科技工作者明顯較多。

俄國政府估計，目前有10萬名資訊科技專家在海外為俄羅斯公司工作。

俄羅斯現正醞釀在明年初立法，可能會禁止某些行業的遠距工作。

鷹派國會議員擔心更多的俄羅斯資訊科技人員最終會在北大西洋公約組織（NATO）國家工作，無意中洩漏了敏感的安全資訊，因此已提議禁止一些資訊科技專家離開俄羅斯。

不過俄羅斯數位部去年12月表示，全面禁止可能會降低俄羅斯資訊科技企業的效率，從而使競爭力下降，「畢竟，誰能吸引最有才華的員工，包括來自海外的員工，誰就是贏家」。

許多美夢破滅的俄羅斯年輕人已經前往拉脫維亞、喬治亞或亞美尼亞等普遍使用俄語的國家，更有一些人邁開大步遠赴阿根廷。

現年36歲的資訊科技專家圖爾諾夫（Roman Tulnov）表示，他在任何情況下都不打算返回俄羅斯。

他說：「我想離開已有一段時間了。2月24日（俄羅斯入侵烏克蘭），一切都變得清楚。我明白自己再也無法在俄羅斯生活了。」他特別歸功於動員，讓他下決心爭取機會遠赴6個時區之外的地方，還能保住自己的工作。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120102