2022年俄天然氣出口量 對非前蘇聯國家大減45.5%

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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）今天公布的數據顯示，2022年俄國對前蘇聯共和國組織獨立國協（CIS）以外國家的天然氣出口量大減45.5%。

法新社報導，俄羅斯天然氣工業公司發表聲明指出，2022年俄國對獨立國協以外國家的天然氣出口總量為1009億立方公尺，相較之下2021年曾達1851億立方公尺。

歐洲曾是俄羅斯天然氣工業公司的主要出口市場，但因俄國2022年2月進攻烏克蘭後遭到制裁，對於歐洲的供給已大幅減少。

俄羅斯天然氣工業公司執行長米勒（Alexei Miller）表示，該公司去年對中國的供給穩定成長。但他未透露確切數量。

俄羅斯天然氣工業公司的天然氣產量在全球占11%，且擁有全世界最大的天然氣儲量。但米勒上週在會議中坦承，該公司經歷了「非常艱困的」一年。

米勒指出，西方國家針對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）決定出兵烏克蘭而祭出的制裁，促使「能源市場出現全面性變化」。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1120102